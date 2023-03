Palummella e la contestazione ad ADL: “Ha imborghesito il popolo napoletano”

Gennaro Montuori, conosciuto da tutti come Palummella, storico esponente del tifo napoletano, ha inviato un video-messaggio di contestazione al presidente Aurelio de Laurentiis, criticando soprattutto la gestione riguardo l’ingresso nello stadio delle bandiere.

“Presidente, sono uno di quelli che le ha chiesto l’ingresso delle bandiere. Lei ha imborghesito il popolo napoletano, infatti le bandiere non le vuole più neanche più portare. Ha tolto le bandiere, ma non ci fermerà per la città e per le case perchè là non comanda lei. Non ci fermerà, le metteremo comunque in città, avremo almeno questa soddisfazione. Andremo allo stadio, tiferemo per la nostra squadre del cuore, festeggeremo per quel poco che lei ci permette ma tornati a casa sventoleremo le bandiere”.