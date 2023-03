Franco Ordine ha un’idea chiara su quale sarà per il Milan la partita più importante contro il Napoli di questo aprile. Ecco cosa ha detto nel suo editoriale per Milannews.it: “Nel Milan ormai non è più una questione di gioco ma di testa, energie nervose. Serve attenzione massima, solo così il Milan tornerà ad essere se stesso. Tra Napoli-Milan di campionato e doppia sfida di Champions, per i rossoneri quella che conta maggiormente è fissata per domenica 2 aprile”.