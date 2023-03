Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe già rifiutato una maxi-offerta per uno de suoi gioielli. Il giocatore in questione sarebbe Victor Osimhen, sempre più richiesto soprattutto in Premier League. Questa volta, il nigeriano sarebbe un obiettivo del Newcastle, che avrebbe consegnato un’offerta da 100 milioni di euro. Cifra tonda, che il club partenopeo avrebbe rispedito al mittente con un no categorico.