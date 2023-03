Meret: anche per lui maschera protettiva come Osimhen

Maschera di protezione anche per Alex Meret, ora gli Azzurri mascherati sono in due

Maschera protettiva per Meret. Dopo l’ultima partita di campionato prima del ritiro per la Nazionale, che si è svolta il 19 Marzo contro il Torino, sembra che il portiere degli Azzurri, Alex Meret, abbia riportato un problema fisico. Seguirà, quindi, le orme del compagno di squadra Osimhen e indosserà anche lui una maschera protettiva. Ad annunciarlo è stata l’Ortopedia Ruggiero, la stessa che si è occupata anche della maschera dell’attaccante.

“Alex Meret ora ha una difesa extra per la sua sicurezza. Siamo orgogliosi di aver consegnato la nostra maschera protettiva in carbonio al portiere del Napoli e della Nazionale Italiana” queste le parole utilizzate in un post sui social proprio dall’Ortopedia. La maschera è già stata consegnata al portiere così che possa indossarla quanto prima.