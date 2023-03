Gazzetta – Osimhen verso un record storico che non ha battuto nemmeno Maradona!

Victor Osimhen vincitore e capocannoniere della Serie A. Il nigeriano si appresta a battere un record che non ha mai raggiunto nemmeno Diego Armando Maradona. Certo, il fuoriclasse argentino del Napoli aveva vinto il titolo di capocannoniere, ma non è mai riuscito a fare doppietta con lo scudetto. Non solo Diego, anche Gonzalo Higuain (che nel 2016 ha battuto il record di gol in Serie A di Nordhal) ed Edinson Cavani hanno vinto la classifica dei capocannonieri senza, ovviamente, vincere lo scudetto. Osimhen può essere il primo azzurro a fare una storica doppietta. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.