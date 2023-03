Il portale messicano TV Azteca ha parlato del futuro di Hirving Lozano. il contratto di 9 milioni lordi è in scadenza e le richieste per l’aumento del contratto sono troppo alte. Si fa sempre più concreta la possibilità di un futuro che non sarà più all’ombra del Vesuvio per il Chucky Lozano. Lascerà Napoli dopo 4 anni. Su di lui è piombato il Villarreal, che provò a prenderlo già dai tempi del PSV. Sull’esterno destro ci sarebbero anche Chelsea e West Ham.