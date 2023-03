Clementino e la canzone per Napoli: “Vuoi vedere che ho scritto la canzone Scudetto?”

Intervenuto ai microfoni di SpazioNapoli, il noto cantante Clementino ha raccontato come è nata la sua ultima canzone “Quevedo Napoli Remix”. La speranza del napoletano è che quest’ultima possa diventare la colonna sonora del terzo scudetto partenopeo.

“Mentre riscrivevo su Quevedo ho pensato molto, soprattutto se quest’ultima potesse diventare la canzone scudetto. La frase che più mi colpisce del mio testo è “senza te la notte non ha stelle”. Questa mia cover su queste note si è collegata a Napoli a tutti gli effetti: u na canzone d’amore verso la città e la squadra. Io mi ritengo uno del popolo: non ho mai fatto questi numeri, quando vedi un operaio alle sei del mattino registrare un video con la tua canzone e con il caffè in mano ti emozioni, non sono riuscito a trattenere le lacrime. Ho inviato il pezzo alle radio, a De Laurentiis e a Decibel Bellini con la speranza di ascoltarla alla stadio. Non ci guadagno niente, solo la mia voce per i tifosi del Napoli. Anche 4-5 anni fa realizzai il videoclip di “Un giorno all’improvviso” e tutto quello che abbiamo monetizzato è stato mandato come ricavato ai bambini del Pausillipon. Allora fu un’iniziativa mia e dei ragazzi della curva del Napoli. Inoltre il 29 aprile 2022 ho pubblicato il mio album “Black Pulcinella”; Pulcinella indossa una maschera nera e dopo un anno ho capito che non sono io il Pulcinella di cui parlo ma Osimhen!”