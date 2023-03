CdS – Napoli a lavoro per il rinnovo di due calciatori: i dettagli

Il Napoli vuole rinnovare il contratto di Juan Jesus. A riportarlo è Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, che sottolinea l’intenzione della società di offrire un rinnovo anche ad Amir Rrahmani:

“Il Napoli prolungherà il contratto di Juan Jesus che può essere tranquillamente considerato una pedina del pacchetto difensivo anche per la prossima stagione. Resta invece il nodo Rrahmani: l’intenzione reciproca è di continuare insieme, altroché, ma il dialogo datato non ha mai prodotto un accordo. Nuove riunioni all’orizzonte: l’obiettivo è prolungare per un po’ di anni”. Si legge sul quotidiano.