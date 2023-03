CdS – Napoli a caccia di nuovi obiettivi: i nuovi nomi per attacco e difesa

Nuovi obiettivi di mercato in casa Napoli, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport ci sarebbe nel mirino Tiago Djalò e Jonathan David, difensore e attaccante del Lille. L’entourage azzurro studio si porta avanti e studia gli obiettivi per la prossima stagione. Questo quanto evidenziato:

“Il Napoli in queste settimane ha fatto seguire dal vivo sia David che Djalò. Una missione live per avere conferma della bontà tecnica di questi due calciatori del Lille. Entrambi però hanno una valutazione di tutto rispetto. Il Lille chiede infatti per il centravanti almeno 40 milioni mentre per il difensore qualcosina in meno. Vedremo se il Napoli deciderà di affondare il colpo oppure no”.