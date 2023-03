Calciomercato Napoli, un attaccante della Ligue1 nel mirino di Giuntoli

Secondo le ultime di indiscrezioni di calciomercato riportate dal Corriere dello Sport, in cima alla lista degli obiettivi di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, per la prossima sessione di calciomercato ci sarebbe un attaccante della Ligue1. Si tratterebbe di Jonhatan David, numero nove del Lille ed attuale capocannoniere del campionato francese. Il canadese ha siglato ben 22 gol stagionali, 19 in campionato e 3 in Champions League e potrebbe essere una scommessa, proprio come Victor Osimhen.

LEGGI ANCHE Napoli, retroscena di calciomercato: rifiutati 100 milioni dal Newcastle