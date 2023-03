Arriva la Nazionale: quasi sold out al Maradona e preoccupazione per i tifosi

Il Maradona si avvicina al sold out, preoccupazione per i 2500 tifosi inglesi

La nazionale italiana torna a Napoli dopo 10 anni dall’ultima volta per scontrarsi con l’Inghilterra. Questo è il primo scontro tra le due squadre dopo la finale del 2020 a Wembley che segnò la sconfitta dei padroni di casa. C’è preoccupazione per l’arrivo dei 2500 tifosi inglesi, e per contenere eventuali scontri la polizia è stata rinforzata. 760 è il numero dei rinforzi reso noto da Rai News, in aggiunta a carabinieri e guardia di finanza. Attivo anche il servizio di trasporto per i tifosi inglesi. 24 autobus sono a disposizione dalle 16:00 e sposteranno dalla stazione marittima verso lo stadio tutti i tifosi britannici. L’obiettivo, come lo stesso Piantedosi ha riferito durante la riunione al Viminale, è quello di “lasciare godere la nostra città oltre che la partita” ed evitare che si ripetano le scene di guerriglia avvenute durante la giornata dello scontro con l’Eintracht Frankfurt.