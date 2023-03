Torchia: “Il Napoli ha un grande equilibrio, i nuovi innesti sono devastanti, Kim è il difensore più forte della Serie A”

L’agente Davide Torchia, procuratore del difensore della Juventus Daniele Rugani, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Nell’intervista il procuratore ha parlato anche del Napoli, dei due fenomeni Osimhen e Kvaratskhelia, ma anche di Kim, definendolo il difensore più forte della Serie A. Queste le sue parole: “Osimhen e Kvaratskhelia sono due fuoriclasse, ma se devo scegliere cosa incide di più, dico i gol di Osimhen. Gli assist sono importanti, ma l’attaccante del Napoli fa gol in qualsiasi modo. Il Napoli ha davvero un grande equilibrio, quando si trova in difficoltà può mettere la palla lunga per un centometrista come Victor. I nuovi innesti degli azzurri sono devastanti, Kim è il difensore più forte della Serie A, in Italia devi avere un’attenzione più elevata, lui si è adattato subito. Il Napoli ora se la può giocare con tutti”.