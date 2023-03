Sportmediaset: “Napoli blindata, in arrivo quasi 800 agenti”

Secondo quanto riporta Sportmediaset, la Prefettura, in accordo con la Questura di Napoli, ha chiesto di rafforzare i controlli in vista del match Italia-Inghilterra. Sono quasi 800 agenti delle forze dell’ordine a blindare la città. Domani si attiverà anche il servizio di trasporto per i circa 2500 tifosi inglesi verso lo stadio Maradona. Alla stazione marittima dalle 13 ci saranno 24 autobus messi a disposizione da Anm ed Eav, le due aziende di trasporto locali, per condurre allo stadio i tifosi inglesi che vorranno scegliere questa opzione. I bus cominceranno a partire intorno alle 16.