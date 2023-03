“Napoli chiama Napoli”: l’iniziativa degli ultras del Napoli per rianimare i commercianti colpiti dai tifosi dell’Eintracht

Una splendida iniziativa è nata nella città di Napoli nelle ultime ore a sostegno dei vari commercianti di Piazza del Gesù, colpiti irrimediabilmente dagli attacchi dei tifosi tedeschi dell’Eintracht Francoforte in occasione dell’ultimo match di Champions League.

I gruppi ultras azzurri si sono dati appuntamenti a venerdì 24 marzo dalle ore 20:00 presso la suddetta piazza per consumare bibite e prodotti di tutti i locali presenti in zona, per dare una sterzata importante al commercio dopo la brutta paura degli episodi allarmanti di guerriglia e diversi tafferugli tra la tifoseria tedesca e polizia locale. Un gesto di cuore e di solidarietà nei confronti di propri concittadini, ricolmo anche di una vena polemica nei confronti di vari istituzioni che, a detta del manifesto redatto dagli ultras, non avrebbero compiuto alcun tipo di gesto o profuso iniziative per rimettere in sesto i molteplici bar della piazza.