Malfitano: “I vertici della FIGC si sono accorti quest’anno del Napoli, la domanda è perché solo ora?”

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione ‘Fuorigioco’. Il giornalista ha parlato del Napoli, di cui la FIGC si è accorta solo in questa stagione, chiedendosi il motivo di questa dimenticanza per tanti anni. Queste le sue parole: “Vorrei aprire una piccola parentesi polemica: come mai i vertici della FIGC si sono accorti della realtà Napoli solamente in questa stagione? Una realtà fatta di grande storia e passione. Se ne sono ricordati dopo dieci anni, mentre la squadra Calcio Napoli è in Europa da ben tredici anni consecutivi”.