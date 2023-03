Donadoni: “Il Napoli è unico, parte favorito con il Milan. Ho cambiato idea su ADL”

Durante la trasmissione Apericalcio con Bruno Longhi, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Roberto Donadoni. Tra gli argomenti trattati, anche l’operato di Aurelio De Laurentiis, in passato criticato dallo stesso Donadoni.

Ecco le sue parole: “In passato dissi che Aurelio De Laurentiis non capiva di calcio? Le cose sono cambiate, ha capito tante cose, ha lavorato molto bene e quello che ha prodotto lo dimostra. Il Napoli sta meritando tutto quello che ha sin qui ottenuto: non si tratta di parlare di favole, sogni o altro, questa è solida realtà. In serie A non c’è storia, lo scudetto è lì, ma questa squadra ha la possibilità di fare bene in Europa. Anzi, questo è un obiettivo che devono porsi e cercare di raggiungere”.

Sulla sfida Champions contro il Milan: “Vedo gli azzurri in vantaggio sui rossoneri per il ruolino di marcia che hanno e per uno spirito di gruppo che pare veramente unico”.

Sui rossoneri: “La compagine rossonera ha deluso le aspettative. Penso sia mancata la continuità ma penso sia riduttivo dare la colpa al mercato estivo. I motivi sono evidentemente diversi. De Ketelaere va aspettato così come è stato fatto per Tonali. Il Milan ha puntato sul belga perché in lui ha visto qualità importanti, ha faticato quest’anno ma spero dimostri quello che vale nel prossimo futuro. Leao manca di tranquillità”.

Su Kvaratskhelia: “Non so se mi assomiglia o meno, di certo è stata una grande scoperta dei dirigenti del Napoli. Oltre alla tecnica, si vede che ha tanta voglia di emergere e dimostrare il suo valore”.