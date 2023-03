Donadoni: “De Laurentiis ha lavorato molto bene, il Napoli sta meritando quello che ha ottenuto fino ad ora”

L’ex tecnico del Napoli Roberto Donadoni ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Nel momento in cui andò via da Napoli disse che il presidente azzurro non capiva nulla di calcio, ma oggi ha cambiato idea. Queste le sue parole: “De Laurentiis ha lavorato molto bene, il tempo insegna molte cose, e quello che ha prodotto lo dimostra. Il Napoli sta meritando tutto quello che ha ottenuto fino a questo momento, non si tratta di sogni o favole, ma di solida realtà. In Serie A non c’è storia, ma questa squadra ha la possibilità di fare bene anche in Europa, anzi, questo è un obiettivo che si deve porre”.