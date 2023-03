In vista dell’arrivo dei tifosi inglesi in città, la Questura di Napoli e Scotland Yard hanno stabilito un piano di sicurezza in grado di garantire massima tranquillità per strada.

Come spiegato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, due saranno le zone principalmente blindate: il lungomare e Chiaia. Qui, infatti, è prevista una maggior presenza dei supporters ospiti.

Non mancheranno, ovviamente, controlli anche a Fuorigrotta.