Buriani: “Il Napoli è perfetto, la forza sta nelle alternative”

Ruben Buriani, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e di Spalletti. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli è un cocktail perfetto, difesa, centrocampo e attacco, senza parlare dei singoli, è stato bravo Spalletti assieme al suo staff. Gli azzurri sono un’ottima squadra che sta facendo cose egregie, inutile parlare solo di Lobotka. La forza del Napoli è nelle alternative, vanno velocissimi, affrontarlo è un grosso problema per chiunque, non solo in Italia, ma anche in Europa”.