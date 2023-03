Albarella: “C’è un rischio molto grande in questa pausa, molte nazionali hanno cambiato Ct, potrebbe esserci sovraccarico psicologico”

L’ex preparatore atletico del Napoli e della Juventus Eugenio Albarella ha parlato ai microfoni di Radio Marte della pausa nazionali della prossima settimana. Secondo l’ex preparatore potrebbe esserci sovraccarichi di lavoro considerando che molto Nazioni hanno cambiato Ct dopo il Mondiale in Qatar. Queste le sue parole: “Il problema di avere tanti nazionali riguarda tutte le squadre, ma in questa finestra di marzo post Mondiale, in molte selezioni c’è il rischio del noviziato, questo perché in molti hanno cambiato Ct, questo può essere per i calciatori un sovraccarico di tensione psicologica, dovendo dimostrare il proprio valore ai nuovi allenatori. Il calendario è pieno, ma si tratta di partite valide per le qualificazioni europee o per la Coppa d’Africa. Oltre a questo per il Napoli ci sono altre problematiche, che riguardano gli atleti sudamericani e asiatici, a cui oltre il noviziato bisogna sommare anche il fuso orario e il rincorrere il tempo nel momento in cui devono rientrare per mettersi a disposizione del club”.