Ultim’ora – Infortunio in Nazionale per Haaland salterà Spagna e Georgia

(ANSA) – ROMA, 21 MAR – La Norvegia è in una situazione difficile nelle qualificazioni ad Euro 2024. I loro sforzi sono stati compromessi dall’assenza del loro calciatore più rappresentativo: Erling Haaland ha subito un risentimento all’inguine e non sarà in grado di prendere parte alle prossime due gare della sua squadra, contro Spagna e Georgia. Dopo aver segnato una cinquina in Champions League contro il Lipsia e una tripletta in Fa Cup contro il Burnley, Haaland ha lasciato la riunione di Marbella per sottoporsi a degli esami medici da parte del Manchester City. Il calciatore si era lamentato di dolori all’inguine dopo la gara con il Burnley. (ANSA)