Niente Kvara contro Haaland. Secondo quanto riportato da Ansa, l’attaccante norvegese ha avuto un risentimento muscolare all’inguine e non potrà scendere in campo nelle prossime due partite contro Spagna e Georgia. Haaland ha già lasciato il ritiro della nazionale a Marbella per essere visitato dallo staff medico del Manchester. Sfida quindi rimandata tra i due talenti di Napoli e City che potrebbero però ritrovarsi contro a giugno, ad Istanbul nella finale di Champions League.