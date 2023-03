Passerini: “Il Napoli è favorito con il Milan. Pioli sta rivalutando il cambio di modulo”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlos Passerini, giornalista ‘Corriere della Sera’:

“Il Milan? È un Milan a due facce che sta rischiando di fallire l’obiettivo stagionale che è il piazzamento alla Champions League. Quello che preoccupa in casa Milan è questa mancata capacità di mettere a fuoco quelle che sono le priorità, ovvero il piazzamento Champions. Il Milan in questo momento sta rischiando grosso, la sua fortuna è che sbagliano anche le concorrenti.

Io credo che sia soprattutto un problema di testa, poi ha cambiato modulo. Adesso sta mostrando di nuovo dei limiti, prende molti gol e ne segna pochi. Negli ultimi due mesi soltanto una volta ha segnato più di un gol in una partita. Ibrahimovic ha detto una cosa giusta, nel Milan tanti ragazzi che l’anno scorso avevano fatto una grande crescita, non stanno mostrando continuità. Quest’anno stanno mostrando dei limiti e questo è alla base delle difficoltà del Milan.

Se Pioli deve cambiare nuovamente modulo? Sta valutando il ritorno al 4-2-3-1 e lo ha fatto capire anche nelle ultime conferenze stampa. Durante questa sosta avrà molti giocatori fuori, quindi non riuscirà tanto a lavorare. È una scelta sensata pensare di tornare al modulo dello scudetto. Ad Udine la difesa a tre non ha aiutato.

Il Napoli? Spalletti quest’anno sta facendo un capolavoro ed è sotto gli occhi di tutti. La grande bellezza del Napoli consiste anche nel fatto che si riescono a superare i numeri. Il gioco del Napoli va oltre la tattica, anche se cambiasse modulo giocherebbero comunque in modo pazzesco. È un po’ quello che è accaduto al Milan lo scorso anno. Questo Napoli se Kvara gioca un po’ più avanti o indietro funziona comunque. Anche cambiando gli interpreti funziona comunque e questo dimostra che sia una grande squadra.

Se l’esperienza europea peserà ai quarti? Le coppe non giocano al posto dei giocatori. Il Milan dovrà arrangiarsi con Tonali e Krunic. Anche il Napoli ha un’esperienza limitata se guardiamo alle altre squadre presenti nella competizione. Milan e Napoli per storia recente sono due squadre sperimentali. A mio avviso sarà una partita a scacchi perché si giocheranno 3 partite in pochi giorni. Nella partita di campionato il peso specifico sarà diverso dalle altre due. Sarà una prova generale di studio molto importante dal punto di vista tattico. Poi mi aspetto due partite che si giocheranno sui dettagli. Il Napoli è nettamente favorito, il gioco delle percentuali è favorito, ma il Napoli ha il 70% di possibilità di passare il turno. Ci sono partite che si decidono sui dettagli, magari sbagli una marcatura e subisci gol, pertanto ti cambia il discorso qualificazione. Il Milan parte sfavorito perché il Napoli è più forte. I rossoneri potrebbero riservare sorprese, hanno utilizzato molte delle energie mentali nella Champions perché sta cercando di ricostruire quell’anima europea che può fare la differenza. Il Napoli deve stare attento a non pensare che il Milan del campionato sia quello della coppa. Il Milan si gioca le due partite della stagione in quelle notti lì”.