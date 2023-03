La Russa: “Spalletti rispetto all’Inter non aveva obbligo di vincere”

Ignazio La Russa, presidente del senato e grande tifoso dell’Inter, è intervenuto a Rai GR Parlamento per parlare tra i tanti temi della figura del tecnico Luciano Spalletti: “Intanto ha trovato Osimhen. Ha forgiato dei giocatori, ma li ha anche trovati, fuori dall’ordinario, che sono quelli che fanno la fortuna di tutti gli allenatori. Poi a Napoli non c’era l’obbligo di vincere come all’Inter, lì hai lo spazio per pensare di poter sbagliare e finisci per non sbagliare niente. All’Inter non puoi sbagliare niente”.