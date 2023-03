Italia-Inghilterra: Le forze dell’ordine in allerta per possibili tensioni con i tifosi

L’Italia e l’Inghilterra si stanno avvicinando al match, che vale per le qualificazioni agli Europei del 2024. Lo Stadio ‘Diego Armando Maradona’ ospiterà la partita, accompagnata da un misto di aspettativa ed apprensione. I cittadini di Napoli, dopo le devastazioni causate dagli ultras dell’Eintracht Francoforte in occasione del ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League, non vogliono più correre rischi e gli hooligans sono notoriamente noti per i disordini che possono generare durante le loro trasferte.

Le forze dell’ordine saranno in stato di allerta massima. Secondo l’edizione odierna del quotidiano ‘Il Mattino’, i tifosi che seguiranno la squadra guidata da Gareth Southgate arriveranno con charter, voli di linea o treni e si sistemeranno sulla riviera Caracciolo. Dopo una valutazione dell’intelligence del Regno Unito, ci sarà un maggiore focus su eventuali casi critici o gruppi di persone particolarmente pericolose.