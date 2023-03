Secondo Tuttosport, Haaland e Osimhen si contenderanno il Pallone d’Oro per i prossimi 10 anni. I due bomber, che tanto stanno facendo bene con i loro rispettivi club, potrebbero ritrovarsi contro in finale di Champions, in una partita, Manchester City-Napoli, che assegnerebbe la prima Coppa dei Campioni della loro storia ad una delle due squadre. Il 10 giugno è ancora lontano e le insidie sono tante, ma con due calciatori di questo livello sognare non costa nulla.