Chiariello: “Netta superiorità del Napoli non solo in classifica. Dopo la pausa può gestire”

Queste sono le parole di Umberto Chiariello a Radio Napoli Centrale: “Oggi il Corriere dello Sport pubblica una cosa interessantissima. Opta fa degli studi sulle performance sui calciatori ed è stata stilata la top 11, in cui figurano ben 7 azzurri: Di Lorenzo, Mario Rui, Kim, Zielinski, Lobotka, Osimhen e Kvara. Guardando alla classifica individuale, il calciatore più performante è Victor Osimhen e il secondo è Lobotka. Nei primi 5 posti, ci sono 5 partenopei, l’unico intruso è Lookman dell’Atalanta. Andando a guardare nei primi 20, oltre i titolari, entra anche Elmas nella lista. La superiorità del Napoli non è solo in classifica, ma anche nelle prestazioni dei singoli che sono una squadra top. Il Napoli è nato dal basso, prendendo i giocatori da Verona, Empoli, Sassuolo, Lille, dalla Georgia e dalla Turchia, oggi, grazie al lavoro straordinario fatto da Spalletti, il Napoli ha un team top. La netta superiorità si vedrà anche in Champions, non c’è da gridare di gioia, né battersi i pugni sul petto, c’è da essere oggettivi: dopo la pausa Nazionale, il Napoli la può gestire.“