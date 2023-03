CdS – Osimhen via da Napoli? Giuntoli guarda al futuro: i possibili sostituti

Victor Osimhen, l’uomo simbolo di questo Napoli. Un ragazzo che vola in alto e segna, un cragazzo che corre veloce seminando avversari e abbattendo difese. Ha fattoo innamorare tifosi, è diventato idolo dei bambini. Ma cosa ne sarà del futuro?

Sono vere quelle voci che lo vogliono lontano da Napoli la prossima stagione? Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, è troppo presto per parlare di cessioni e contratti, ma gli azzurri si portano avanti. Sarebbero tre i nomi sul taccuino degli acquisti in caso di cessione di Victor Osimhen: Hojlund dell’Atalanta, Beto dell’Udinese e David del Lille.