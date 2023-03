CdS – Giuntoli si prepara alla prossima sessione di calciomercato: i nomi sulla sua lista

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli analizzando le possibili mosse di mercato per la prossima stagione. Sembrerebbe che gli azzurri abbiano messo nel mirino due esterni offensivi. Giuntoli e il suo staff guardano avanti e si preparano alla nuova sessione di calciomercato, nonostante il campionato non sia ancora concluso. Questi i nomi sulla lista del ds:

“Se poi un buco dovesse aprirsi su una corsia, allora il Napoli potrebbe ritrovarsi in viaggio verso Sassuolo, anche solo con il pensiero, per industriarsi su Armand Laurienté (24) di tre anni più giovane di Adama Traore (27), che non costerebbe niente”.