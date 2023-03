Buffon: “Napoli vetrina unica per il calcio italiano. Di Spalletti vi dico una cosa”

L’ex portiere della Juve, Gianluigi Buffon, è stato ospite alla Bobo Tv e tra i tanti temi trattati non potevano mancare il Napoli e Luciano Spalletti. Queste le sue parole: “Dagli anni di Roma, Spalletti ha fatto vedere che aveva qualcosa di diverso. Poi, si dice che a un certo punto della stagione le sue squadre deragliano, ma io credo poco a queste voci. La verità per quello che ho visto quest’anno è che il Napoli rappresenta una vetrina unica per il calcio italiano. All’estero vedono una squadra che fa divertire, che gioca un calcio vero e secondo me fa paura. Champions? Secondo me è stato fortunato nel sorteggio, perché giocherà contro un’italiana. Dunque tratterà la partita come se fosse una di campionato. Per me può arrivare in fondo e sarei felicissimo”.