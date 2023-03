La Nazionale di calcio giovedì sarà al “Maradona” per la sfida tra Italia e Inghilterra, una sfida che fa tornare l’Italia a Napoli dopo 10 anni e che apre le qualificazioni per gli Europei del 2024.

Ma Roberto Mancini ha già dovuto rivedere la lista delle sue convocazioni, in quanto nella gara di ieri si è fatto male Federico Dimarco, giocatore che per il ct sarebbe stato il titolare sulla fascia sinistra in almeno una delle due gare.

Dunque, al suo posto è stato convocato un giocatore che era presente nel gruppo dell’Europeo, ovvero Emerson Palmieri, ex obiettivo del Napoli.