Tensione tra i tifosi durante il pre-partita

Per la partita Torino-Napoli la Questura di Torino ha aumentato la presenza delle forze dell’ordine, mentre il club si è concentrato sull’elevare il numero degli steward all’interno dello stadio. Durante l’entrata l’atmosfera tra i tifosi si è surriscaldata, 5-6 hanno provato ad entrare senza biglietto e un tornello è stato rotto, ma poi è tutto tornato alla calma.

Dopo gli scontri avvenuti durante il pomeriggio dell’8 Gennaio tra gli ultras del Napoli e quelli romanisti, era stato vietato ai tifosi partenopei di seguire la squadra del cuore in trasferta. Il divieto è terminato ieri, ed erano in migliaia i napoletani all’Olimpico Grande Torino per poter vedere la partita, sia dal settore ospiti che da quello dei non residenti in Campania. Preoccupati che i tifosi dell’Eintracht potessero raggiungere la città e ripetere gli scontri avvenuti coi partenopei durante la serata di Champions, le forze dell’ordine sono state aumentate per volere della Questura.

Durante l’entrata, però, nonostante i tifosi tedeschi non fossero presenti, la tensione è aumentata. Tra i motivi, il principale sarebbe dato dal rallentamento dell’ingresso all’interno dello stadio. I tifosi del Napoli avrebbero provato a chiedere di aprire più varchi, per smaltire più rapidamente la coda, ma la confusione era troppa. Dopo la rottura di un tornello e il tentativo di entrare (fallito) da parte di 5-6 tifosi che non avevano il biglietti, sono arrivati i rinforzi per le forze dell’ordine e tutto è tornato tranquillo. Nessun problema ha seguito la partita, né il dopo partita, dato che i tifosi erano concentrati sul festeggiare la vittoria ottenuta coi goal di Osimhen e Kvaratskhelia.