Scudetto Napoli: ecco la data della vittoria matematica

Il Napoli vince fuori casa contro il Torino, 4 goal che portano i nomi di Kvaratskhelia, Ndombele e doppietta di Osimhen. Si porta, così, a 19 punti più su rispetto alla seconda in classifica: la Lazio (52 punti). Nonostante ancora non ci siano certezze, i tifosi iniziano già a parlare di scudetto matematico. Al momento, né i giocatori partenopei, né l’allenatore Spalletti si pronunciano. A dire qualche parolina in merito all’argomento è stato Di Lorenzo, che durante un’intervista a ‘Repubblica’ confessa: “I risultati delle italiane in Europa hanno confermato quanto sia difficile il nostro campionato. Non ci sono gare scontate in serie A. Finché non c’è la matematica, spingeremo al massimo. Terzo Scudetto? Ogni tanto penso a cosa potrebbe accadere e mi vengono i brividi”.

I tifosi, però, non si lasciano scoraggiare dalla scaramanzia della squadra, e si discute molto su quale possa essere la possibile data di conferma dello scudetto matematico, ovvero quando la squadra avrà guadagnato così tanti punti vicino alla fine della stagione, da non permettere ad altre di sognare lo scudetto.

Tra le date prese in considerazione, ci sarebbe quella fatta da Tuttosport.com della 34esima giornata. Il Napoli si scontrerà, durante il weekend, contro la Fiorentina (il 7 Maggio). Ovviamente ancora non ci sono conferme a riguardo e bisognerà aspettare gli esiti delle prossime partite per vedere come andranno, ma per adesso i tifosi sembrano già pronti a festeggiare il terzo scudetto.