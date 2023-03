Prep. atletico Bordon: “Napoli impeccabile in tutto”

Claudio Bordon, preparatore atletico, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“In questo momento il Napoli gioca un calcio meraviglioso, corre a memoria, corre molto bene e di conseguenza, in merito alla preparazione, non credo che faranno grandi cose. La cosa del Napoli che mi ha colpito è la grande affidabilità di squadra che ti dà la possibilità di vedere una squadra spettacolare che segna parecchi gol; segnano in tanti, hanno dei fenomeni in campo, sono ordinati ed in maniera incredibile si percepisce anche da fuori che sono un gruppo fantastico. Per quanto riguarda la preparazione, visto che siamo a fine campionato, ritengo sia giusto dare respiro a quei calciatori che hanno giocato di più, anche se credo che abbiano ruotato molto bene. Spalletti e lo staff hanno gestito in maniera impeccabile la squadra”.