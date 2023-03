Pistocchi: “Tocco di Rabiot? Che senso ha dire che non ci sono le immagini se erano disponibili a tarda notte?”

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal.

Sul Napoli: “Aggettivi per il Napoli? Meret è stato bravo nel quarto d’ora in cui il Torino ha avuto il miglior momento. Le avversarie del Napoli giocano a ciapanò, basti vedere i risultati del Milan oltre al derby romano e ad Inter-Juventus. Dove vogliono andare i nerazzurri con 9 sconfitte in 27 partite?”.

Sul tocco di mano di Rabiot: “Nessuno ha detto niente sul tocco di Rabiot e su quello di Vlahovic: si fa un danno pesantissimo all’utilizzo della tecnologia se si dice che non ci sono le immagini. Che senso ha? Le immagini c’erano, a tarda notte sono state mostrate”.