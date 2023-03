12 gol e 10 assist. Khvicha Kvaratskhelia sta raggiungendo numeri incredibili, diventando uno dei migliori attaccanti della Serie A.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il georgiano è il primo giocatore in “doppia-doppia” alla sua prima stagione in assoluto nei maggiori cinque campionati europei dai tempi di Diego nel 2006/07 (13 reti e 13 assist con il Werder Brema).

Insomma, il numero 77 sta diventando una vera e propria certezza in area di rigore.