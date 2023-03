Marcolin: “I giocatori del Napoli sono dei robot”

Dario Marcolin, ex calciatore ora opinionista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per parlare del Napoli:

“Ormai cataloghiamo il 4-0 del Napoli a Torino come una normalità. Il Napoli ha trasformato le difficoltà in normalità, i calciatori hanno fame e voglia di risultato e poi credo che il Napoli abbia tolto di mezzo il turnover. Ci sono dei giocatori che stanno giocando in eterno e continueranno a farlo in questo finale di campionato. Non sono stanchi, gli avversari si adattano a loro, sono delle macchine, dei robot”.