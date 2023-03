Marchegiani: “Osimhen pazzesco, è un giocatore che sposta gli equilibri”

Luca Marchegiani, nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, si è soffermato su Victor Osimhen e sul suo rendimento stagionale.

Queste le parole dell’ex portiere: “È uno di quei giocatori che spostano gli equilibri. Adoro Kvaratskhelia, ma non c’è paragone con Osimhen per incisività. Ho detto a Fabio (Caressa) che non ricordavo un giocatore così determinante in Italia e lui mi ha citato giustamente Ronaldo il Fenomeno. Onore a Spalletti che ha creato un’orchestra perfetta, ma questo giocatore è devastante”.