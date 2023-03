La Russa sbotta: “Contro la Juventus sono sempre le solite”

Ignazio La Russa, Presidente del Senato e tifoso interista, è intervenuto ai microfoni di Radio Gr Parlamento per parlare del match Inter-Juventus. Ecco cosa ne pensa il politico:

“Quando giochiamo contro la Juve partiamo sempre da -1 e questo lo sappiamo, ma questo non giustifica la povertà del gioco dell’Inter. C’erano 70 minuti per recuperare. Mi fa ridere che qualcuno abbia messo in discussione il tocco di mani di Rabiot, sappiamo che contro di loro bisogna fare sempre qualcosa di più. L’arbitro non è andato al VAR per ignavia, per non assumersi responsabilità. Anche l’incolpevole allenatore inizia a essere colpevole, perché quando le squadre non danno segni di ripresa e di reazione la colpa è sempre dell’allenatore”.