Il Napoli fa sognare in grande: i tifosi azzurri prenotano biglietti per Istanbul

In seguito alla doppia vittoria contro l’Eintracht Frankfurt, il Napoli ha conquistato i quarti di finale di Champions League scrivendo un pezzo di storia ancora assente tra le pagine del club azzurro.

Ad aprile, la squadra dovrà affrontare il Milan e, in caso di risultato favorevole, andrebbe a scontrarsi in semifinale con una tra Inter e Benfica. Sicuramente la strada per raggiungere la finale è lunga e complicata, ma il gruppo di Spalletti non ha paura di percorrerla e proverà a portare a casa un ennesimo risultato storico per la società.

La squadra può crederci, spinta anche dalla carica dei suoi tifosi che, presi dall’entusiasmo, hanno già prenotato voli e alberghi per Istanbul a cavallo del 10 giugno, data scelta per la chiusura della Coppa dei Campioni.