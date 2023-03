Gattuso: “Sarebbe bellissimo tornare in Italia, la Serie A è ritornata competitiva”

Intervenendo a “Radio Anch’io lo Sport” su Radio Rai1, Rino Gattuso ha risposto alla domanda sul proprio futuro dopo le dimissioni da Valencia: “Non so. Ho vissuto un’esperienza incredibile lì. Sapevo che la città era contro il presidente. Mi piace osservare tutto quello che succede nel calcio, sono molto curioso. Mi piace allenare sia all’estero che in Italia. Ma devo sentirmi a mio agio e lavorare nel modo giusto, non necessariamente in tranquillità. La Serie A è diventata molto competitiva negli ultimi anni ed è evidente dai risultati ottenuti nella Champions League. Sarebbe bellissimo tornare in Italia, ma vedremo cosa succederà”.