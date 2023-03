Ferrarese: “Osimhen rappresenta la mentalità di tutta la squadra. Champions? Spero arrivino fino in fondo”

Claudio Ferrarese ha parlato nel corso della trasmissione “Si gonfia la Rete”. L’ex centrocampista del Napoli si è soffermato sul momento del Napoli e ha speso qualche parola su Kim.

Sul Napoli: “E’ uno spettacolo vedere questo Napoli, non oso immaginare che cosa stia accadendo in città. La mentalità di tutta la squadra viene rappresentata da Osimhen, ma anche chi gioca meno è mentalizzato. Questa squadra è forte, è costruita bene anche in panchina. Ciò mancava al Napoli gli scorsi anni. Il Napoli è competitivo anche a livello internazionale. Mi auguro di cuore che riesca ad arrivare fino alla fine in Champions, ma un episodio può cambiare il match. Bisogna essere concentrati e il Napoli può farlo ampiamente anche perché in campionato l’obiettivo è ampiamente raggiunto, inutile nasconderlo. La città, la società, i giocatori meritano tutti i successi che stanno raggiungendo. Mi impressiona la sfrontatezza di questa squadra che chiunque si trovi di fronte affronta allo stesso modo senza preoccuparsi del blasone delle avversarie”.

Su Kim: “Sta facendo qualcosa di unico. Non so se sia il più forte del mondo. Sicuramente è fra i migliori. Ha equilibrio, non è mai stato ammonito e questo fa capire l’intelligenza del giocatore, aiutato da tutta la squadra che in fase difensiva dà una grande mano”.