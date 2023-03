Corriere dello Sport: “Napoli come i Globetrotters, altra gara incredibile”

“Era come se i Globetrotters eseguissero un’altra performance incredibile, riempiendo l’aria di stupore. Con la trentesima vittoria stagionale e settantuno punti in classifica per assicurarsi lo scudetto, il Napoli ha dimostrato persino a se stesso cosa fosse capace di fare”.

Questo è il commento del Corriere dello Sport che analizza l’ennesima dimostrazione di forza del Napoli di Spalletti nel campionato. Torino-Napoli, finita 0-4, dura pochissimo, solo 9 minuti perché quando Osimhen travolge la difesa granata con l’angolo di Zielinski, tutto diventa chiaro: non c’è partita.