Dopo il gol contro l’Hellas Verona allo scadere, Alessandro Zanoli può esultare ancora. Paolo Nicolato ha chiamato il terzino di proprietà del Napoli e Andrea Carboni per sostituire Andrea Cambiaso e Diego Coppola nella Nazionale Under 21. Gli azzurrini saranno impegnati in due amichevoli: la prima sarà venerdì 24 marzo con la Serbia e la seconda lunedì 27 a Reggio Calabria. Anche Alessandro Sorrentino ha raggiunto l’Under 21 per sostituire Carnesecchi chiamato in Nazionale maggiore.