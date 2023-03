Condò: “Questo è il miglior Napoli di sempre, le altre non hanno ritmo..”

Nel suo editoriale per la Repubblica Paolo Condò si è soffermato sul Napoli, sottolineando la supremazia del gruppo di Spalletti in Serie A.

Questo quanto scritto dal giornalista: “Ormai è chiaro che la schiacciante (e spettacolare: Osimhen è uno show per iper-realista) superiorità della squadra di Spalletti ha prodotto un effetto sulle rivali come la luna sulle maree. Non soltanto le ha dissuase da qualsiasi ribellione, ma ha tolto loro la capacità di trovare un ritmo, sia pure più blando, per competere con decisione per gli altri traguardi”.