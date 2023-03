Agente Beto: “Premier e Napoli? E’ comprensibile questo interesse per lui”

Paulo Regula, rappresentante di Beto, attaccante dell’Udinese, ha parlato con Sportitalia: “È riuscito a mantenere un alto livello nonostante l’infortunio della scorsa stagione. Si è ripreso bene e sta tornando alla sua migliore forma con gol e buone performance come quella di sabato. È un ragazzo che rimane sempre concentrato sui suoi obiettivi, lavorando sodo per ottenere ciò che si merita”.

Nelle prossime stagioni, lo vedremo raggiungere il livello dei migliori attaccanti della nostra Serie A come Osimhen? “Credo che possa farlo. Dopo un periodo di transizione, Beto ha superato la lesione dello scorso anno e ha mostrato risultati significativi: 9 gol e 1 assist in questa stagione sono numeri notevoli per un giocatore che si è appena unito a una dei miglior campionati europei”.

Che ne pensa dell’interesse del Napoli e della Premier League per Beto? “Stiamo tutti vedendo ciò che sta facendo. Lo notiamo noi e anche i top club. Il suo rendimento parla da sé, considerando la provenienza da una realtà più piccola. È comprensibile l’attenzione di questi grandi club, mi sembra normale”.