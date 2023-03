Giuntoli a Dazn: “Dobbiamo pensare al presente e affrontare una gara per volta. Spalletti mi ha migliorato”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato nel corso del prepartita di Torino-Napoli ai microfoni di Dazn.

“È importante fare bene come ogni settimana e cercare di pensare al presente e affrontare una gara per volta senza pensare a cose negative. Le parole di Juric su lei e Spalletti? Luciano ha migliorato me, non so se io ho migliorato lui. Non ha bisogno dei miei consigli, è un grandissimo allenatore e siamo contenti. In questo momento tutti i tipi di apprezzamenti ti portano fuori dalla realtà. Il Torino è una squadra forte e aggressiva, sarà una gara difficile”.