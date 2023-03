CdS – Torino-Napoli, il turnover (titolare) di Spalletti

Un editoriale de “Il Corriere dello Sport” analizza il preannunciato turnover di Luciano Spalletti:

“La prima scossa, a se stesso e ai codici, è stato il turnover live, le rotazioni a partita in corso (Elmas per Zielinski o per Kvara; Ndombele in mezzo al campo; un pizzico di Simeone per Osimhen; Lozano e Politano che spaccano fascia e orologio), raramente ha modificato il sistema, quando ha adagiato Raspadori dove serviva. Ma c’è un asse solido, si direbbe intoccabile (Meret, Di Lorenzo, Kim, Lobotka, Anguissa) che viaggia sopra o intorno ai 3000 minuti; ci sono uomini, gran parte, che da gennaio non ne hanno saltata una (Rrahmani); e stelle (Zielinski( che le hanno fatte tutte, pur con minutaggio diverso)”.