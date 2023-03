Udinese-Milan – Le formazioni ufficiali del match delle 20.45. Torna dal 1′ Zlatan Ibrahimovic

Alle ore 20.45 scendono in campo alla ‘Dacia Arena’ di Udine il Milan e l’Udinese, con i rossoneri che vogliono portarsi momentaneamente al secondo posto. Il club rossonero arriva dal pareggio della scorsa giornata contro la Salernitana, e deve vincere, questo perché l’Atalanta si è avvicinata con la vittoria di ieri. Dall’altra parte la squadra di casa arriva da 3 risultati utili consecutivi, e si trova a soli 3 punti dalla Juventus, che è attualmente settima. Pioli si affida in attacco a Ibrahimovic, che non gioca titolare in campionato da molto tempo, e alle sue spalle agiranno Leao e Brahim Diaz. L’Udinese schiera in attacco la coppia formata da Beto e Success. Queste le formazioni ufficiali del match:

Udinese – Silvestri; Becao; Bijol; Perez; Ehizibue; Pereyra; Walace; Samardzic; Udogie; Beto; Success

Milan – Maignan; Kalulu; Thiaw; Tomori; Saelemakers; Bennacer; Tonali; Touré; Leao; Diaz; Ibrahimovic