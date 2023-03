Salernitana-Bologna – Le formazioni ufficiali del match delle 18, ancora fuori Arnautovic

Alle 18 si sfidano allo stadio ‘Arechi’ di Salerno la Salernitana e il Bologna, con i granata che possono allontanarsi dal Verona terzultimo. La squadra di Paulo Sousa arriva dal pareggio per 1-1 contro il Milan a ‘San Siro’ e vuole continuare a fare bene come nelle ultime partite. Dall’altra parte il Bologna si trova a soli 2 punti dalla Juventus settima e proverà a sorpassarla in attesa del Derby d’Italia di domani sera. Il tecnico dei felsinei decide di lasciare ancora una volta fuori Marko Arnautovic e schiera in attacco Barrow come unica punta, supportato da Ferguson. Dall’altra parte come unica punta c’è Dia supportato da Kastanos e Candreva. Queste le formazioni ufficiali del match:

Salernitana – Ochoa; Daniulic; Gyomber; Pirola; Mazzocchi; Bohinen; CoulibalyM; Bradaric; Kastanos; Candreva; Dia

Bologna – Skorupski; Posch; Lucumì; Soumaro; Cambiaso; Schouten; Moro; Aebischer; Ferguson; Kyriakopoulos; Barrow